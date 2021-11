Wendy Kay, madre di Soleil Sorge, chiede pubblicamente scusa a Raffaella Fico per il comportamento della figlia.

Non sembra essere ancora passato l’astio tra Soleil Sorge e Raffaella Fico, nonostante quest’ultima sia già uscita diverse settimane fa dal Grande Fratello Vip. La modella ha ancora la bocca amara per le parole pesanti che l’influencer italo-americana le ha rivolto dentro la Casa più Spiata d’Italia, in particolar modo il “Bye bi***”” finale.

In un’intervista Raffaella Fico ha infatti confermato di aver denunciato Soleil Sorge con l’intento di portarla in tribunale. Ecco le dichiarazioni riportate da Bigodino: “Se l’ho denunciata? Sì, sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette a nessuno. Abbiamo avuto discussioni accese, ma durante il reality sono sempre stata educata con lei. Per me il suo modo di fare era finto. Non ho mai visto sincerità da parte sua“.

Si pone come intermediaria Wendy Kay, la madre di Soleil Sorge, con l’obiettivo di mettere pace tra le due e di salvaguardare l’immagine e l’integrità (disastrate) della figlia. La donna ha detto di essere dispiaciuta per gli avvenimenti una frase molto importante a Pomeriggio Cinque, riportata dallo stesso sito: “Chiedo scusa a Raffaella Fico, e spero che si metta fine a tutto questo“. Secondo voi queste parole basteranno a placare l’ira di Raffaella Fico?