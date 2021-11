L’influencer Deianira Marzano lancia una bomba sul suo profilo Instagram e le voci di corridoio cominciano a girare.

L’illusionista Giucas Casella si è rivelato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip più amati, sia dai coinquilini sia dal pubblico italiano stesso. D’altronde, con le sue gaffe divertenti è impossibile non prenderlo in simpatia. Soprattutto è stato apprezzato per la sua sincerità e per essersi aperto con tutti: durante il corso della convivenza avrebbe addirittura rivelato ai coinquilini di aver avuto in passato esperienze omosessuali.

Tuttavia, secondo alcuni rumors, Giucas Casella starebbe ancora oggi con un uomo. Vi ricordate quando nella scorsa puntata il mago ha potuto riabbracciare per pochi minuti la cagnolina Nina? Ad accompagnare la sua fedele amica c’era Giuseppe, il fidato assistente e segretario dell’ipnotista.

Ecco, proprio lui sarebbe l’attuale compagno di Giucas Casella. A smuovere le acque è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha fatto la rivelazione sui social: “Antonella Mosetti sta dicendo che Giuseppe, il giovane che ha portato il cane a Giucas in realtà è il suo compagno da una vita“. La frase è riportata dal sito Bigodino.

Secondo voi si tratta di verità o menzogna? Ne scopriremo di più nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip?