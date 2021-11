L’ex vincitrice del Grande Fratello ha dovuto ricorrere più volte alla denuncia a causa di uno stalker che le augura la morte.

Per Alessia Macari, ex Ciociara di Avanti un altro e vincitrice del Grande Fratello Vip, questo periodo dovrebbe essere il più felice della sua vita: la modella è infatti incinta e tra circa due mesi darà alla luce il suo primo figlio, avuto dal compagno Oliver Kragl, calciatore tedesco. La coppia si è unita in matrimonio nel 2019 e poco tempo dopo ha deciso di mettere su famiglia.

Tuttavia, qualcuno sta ostacolando la felicità e la serenità di Alessia Macari: un utente sui social, di cui non conosciamo l’identità, ha creato diversi profili sui social per minacciarla e augurarle persino la morte. Ha iniziato a raccontare i fatti un autore del GF VIP a Casa Chi: vi lasciamo le dichiarazioni riportate da Blogtivvu.

“Alessia sta vivendo un periodo di forte stress ed è brutto visto che si sta godendo la gravidanza. Il suo stress è dovuto ad uno stalker che ha creato oltre 160 profili social che continuamente augura le peggio cose. Questa situazione desta molta preoccupazione in Alessia ed è paralizzante. Credo proprio che in queste ore stia facendo denuncia perché è arrivata al limite della sopportazione e soprattutto è una cosa che fa male e non è giusto”.

La stessa Alessia si era sfogata poi sui social: “Non ce la faccio più, non so più cosa fare! Non riesco a dormire, sono stressata e incinta di sette mesi! L’ho bloccato 100mila volte, l’ho denunciato due volte, lo denuncio di nuovo“. Speriamo che questa vicenda termini il più presto possibile.