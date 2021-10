Per il giovane nuotatore è arrivato il momento della rivalsa contro la vita e si riprende i suoi sogni.

Questa sera la puntata del Grande Fratello Vip parte su un’onda emozionale fortissima. La scorsa settimana abbiamo visto la produzione del reality show regalare al concorrente Manuel Bortuzzo un pianoforte, essendo lui un grande appassionato di musica oltre che di sport.

In una videoclip vediamo il giovane nuotatore, circondato dagli affezionati coinquilini, intonare la canzone “Sogni appesi” del cantautore romano Ultimo. La sua bravura nel suonare e nell’interpretare il brano ha emozionato tutta la casa, in particolar modo il suo amico Aldo Montano, che scoppia in lacrime. Lo sentiamo commentare: “Lui dimostra con forza quotidianamente di avere una speranza di cambiare la sua vita, è la caratteristica più bella di lui e il vero motivo valido per essere qua“. Anche Giucas Casella afferma emozionato: “Dimostra di essere un ragazzo fortissimo, dovremmo essere noi a dargli forza e invece è lui che dà forza a noi“.

Il brano infatti racconta di un giovane ragazzo che, nonostante le difficoltà della vita, cerca di riprendersi i propri sogni: la storia riflette perfettamente le vicissitudini del nuotatore, provvisoriamente costretto su una sedia a rotelle dopo essere stato ferito da un’arma da fuoco. Nonostante tutto, lui ha un forte senso di rivalsa e noi gli auguriamo di riprendersi la sua vita e i suoi sogni.

Qui l’emozionante videoclip: