Le due concorrenti, in vista della nomination, sono costrette alla discussione: ecco cosa è accaduto.

Dopo il momento di pace e di emozione con Manuel Bortuzzo, al Grande Fratello Vip si passa subito agli scontri di fuoco. Vengono chiamate a parte le concorrenti Katia Ricciarelli e Jo Squillo, tra le quali non scorre buon sangue da diverso tempo.

Da qualche settimana sembra che ci siano delle forti incomprensioni tra la dj e il soprano: come hanno già fatto Ainett Stephens e Raffaella Fico, Katia Ricciarelli accusa Jo Squillo di non essere troppo sincera e partecipe durante le discussioni all’interno della Casa: “Mi hai minacciato, hai detto di sapere di me cose che gli altri non sanno, parla allora!”. Ecco come risponde Jo Squillo: “Io cerco di parlarti ma tu non me ne dai modo, mi hai dato della bugiarda. Ci sono tante cose che non vanno bene tra di noi, ma se ci diciamo ogni piccolo dettaglio o cattiveria non se ne esce più. Siamo donne e ci sono cose molto più importanti su cui confrontarci. Ho sempre cercato di difenderti dai giudizi degli altri, nonostante il tuo modo indelicato di fare“.

Interviene anche l’opinionista Adriana Volpe: “Si vede che hai rispetto per Katia. Ti conosco come donna e so che combatti delle battaglie. Però, se fossi più diretta e senza filtri riguardo quello che non ti sta bene dei tuoi coinquilini, acquisteresti dei punti in più“. “Non sono qui per appiccare degli incendi e litigare. Noi donne dobbiamo cambiare il nostro modo di relazionarci tra di noi” controbatte Jo Squillo.

Qui potete guardare il momento dello scontro