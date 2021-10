Gianmaria Antinolfi viene messo alle strette e deve fare una scelta tra Sophie Codegoni e l’ex fiamma Soleil Sorge.

Sempre agli inizi della puntata il conduttore Alfonso Signorini mostra in diretta le immagini che riprendono la notte di passione tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, con conseguente shock del pubblico. Il presentatore chiama quindi a parte nella stanza Super Led i due nuovi amanti e la coinquilina Soleil Sorge, ex fiamma di Gianmaria Antinolfi, per far cadere definitivamente tutte le maschere. Già abbiamo assistito a diverse discussioni all’interno del triangolo amoroso nelle ultime settimane, ma questo si preannuncia più forte di tutti.

Vediamo intanto delle videoclip, in cui vediamo prima Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni scontrarsi per delle divergenze. “Io penso che tu sia un para****” sentiamo dire addirittura l’ex tronista all’imprenditore. Sentiamo poi Soleil Sorge gettare altra brace sul fuoco: “Lei evidentemente è ancora immatura e ha delle problematiche, se fino ad ora ha avuto non ha relazioni serie un motivo ci sarà. Sicuramente la sua è una strategia, stai attento Gianmaria“.

Concluse le clip, si parte allo scontro live e comincia Soleil Sorge: “A me sinceramente sembrano troppo confusi, forse c’è strategia da parte di entrambi. Si stanno arrampicando sugli specchi“. Sophie Codegoni controbatte: “Per me non c’è nessun gioco di astuzia. Vero, in me c’è confusione, sto vivendo un’esperienza particolare e non sono effettivamente razionale e mi lascio andare a una cosa molto fisica. Non me ne pento ma mi spavento, perché tutti mi guardano con occhi sospetti. Voglio essere sicura al 100% prima di iniziare una relazione con lui, per non ferirci“. Arriva il turno di Gianmaria Antinolfi: “Non mi interessa mettere Sophie e Soleil l’una contro l’altra. Verso Sophie mi prendo tutte le responsabilità perché da quando sono entrato in casa ho cambiato spesso idea e per lei provo cose forti“.

Di nuovo, stavolta davanti ai tre interessati, vediamo i momenti intimi che hanno unito Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Soleil Sorge commenta le immagini: “Se vogliono viversi una storia, non capisco tutti questi tira e molla. Sophie mi rivolgo a te: se qualcuno ti piace, non devi avere delle insicurezze“. Gianmaria Antinolfi a questo punto è chiamato a scegliere tra due carte, che raffigurano le due donne. L’imprenditore non ha dubbi: “Voglio Sophie, quando la guardo mi emoziono, la guarderei per ore“.

Potete osservare qui il dibattito dei tre concorrenti