Dopo il confronto con Soleil e Sophie, l’imprenditore vive un momento di felicità insieme all’amato fratello.

Terminata la faticosa discussione con Soleil Sorge e Sophie Codegoni, il Grande Fratello Vip decide di regalare a Gianmaria Antinolfi un momento di felicità. Il conduttore richiama infatti l’attenzione dell’imprenditore per dirgli che una persona speciale è lì a fargli visita: suo fratello minore Francesco Perillo. Appena i due si incontrano, l’ospite comincia un discorso commovente: “Stai dimostrando chi sei, io sono felice di te. Continua così perché stai facendo cose fantastiche, non è vero che non sai fare una scelta. Goditi l’esperienza e vivi l’attimo perché poi si torna alla vita reale. Con Soleil puoi confidarti, hai trovato in lei un’amica. Con Sophie invece ti consiglio di mostrarti per la persona che sei e lei sarà sicura di te“.

Il giovane Francesco si rivolge poi direttamente all’ex tronista: “Per è un piacere conoscerti. Mi raccomando, anche tu goditi l’attimo e viviti il momento, non c’è nulla di male a lasciarsi andare“. Gianmaria Antinolfi commenta commosso: “Francesco è il mio cucciolo, il mio fratello minore e di lui ho una stima immensa perché è un ragazzo straordinario“. Si vede che tra i due c’è un legame fortissimo, oltre che fratelli sono veri amici e alleati.

Ecco l’emozionante incontro: