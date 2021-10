Non solo Francesca Cipriani, ma anche gli altri coinquilini desideravano che l’imprenditore rimanesse nella Casa.

Dopo qualche giorno di convivenza tra Alessandro Rossi e la concorrente Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip, è arrivato il momento per il romagnolo di abbandonare lo show. Questo è ciò che annuncia malinconico Alfonso Signorini al pubblico. Ma come ha spiegato la decisione della produzione all’esplosiva showgirl?

Innanzitutto, mostra un videoclip dove vediamo i momenti più dolci e divertenti della coppia dentro la Casa più spiata d’Italia. Poi, una chiacchierata piacevole tra Alessandro Rossi e il conduttore in diretta, che incalza il ritorno del ragazzo alla vita reale. Interviene Ainett Stephens che chiede a nome di tutti i coinquilini che Alessandro diventi un effettivo concorrente dello show.

Dopo un paio d’ore, il conduttore concede ad Alessandro Rossi 100 secondi per dichiarare alla fidanzata tutte le cose che non ha avuto la possibilità di dirle durante questo fine settimana. Il discorso del romagnolo è commovente: “Se me ne vado stai tranquilla, ti amo e mi manchi già. Sei la persona migliore che abbia mai conosciuto, mi hai preso per mano in un momento difficile. Sei unica e sarò sempre qui per te, non faccio altro che pensarti, anche mentre lavoro. Farò di tutto per difendere il nostro amore, nonostante il giudizio degli altri. Hai fatto tanti sacrifici per la tua carriera ma io ti sosterrò sempre“.

La promessa d’amore viene sugellata da un romantico bacio dalla coppia. Alla fine, il giovane Alessandro è comunque costretto ad abbandonare la casa del Grande Fratello, con rammarico del conduttore e degli altri coinquilini. Immancabili gli isterismi della showgirl.

Qui potete vedere il momento in cui Alessandro Rossi abbandona la Casa