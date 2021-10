Anche per l’attore arriva il momento di confessare gioie e dolori durante la diretta di questa sera.

Fino ad ora è rimasto abbastanza discreto e in disparte l’attore Davide Silvestri, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Probabilmente, proprio per questo motivo il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di chiamarlo nella Super led Room per dedicargli un momento speciale.

La conversazione parte proprio dal presentatore: “Sei un uomo adulto, ma dentro di te sei un bambino pieno di sogni e questa è il tuo pregio più bello. Com’è nato il tuo sogno di diventare attore?“. Risponde così Davide Silvestri: “Ho cominciato a lavorare sin da ragazzo, ma non ero interessato alla recitazione. Tuttavia, un giorno mi ha notato una fotografa di Milano, che ha stravolto la mia immagine e mi ha mandato a fare un casting, nel quale ho avuto successo e ottenuto la mia prima parte“.

Il racconto poi ha un risvolto emotivo: “All’inizio non ero ancora sicuro di voler fare l’attore, ma mio padre mi disse che mi sarei dovuto vergognare solo se fossi andato a rubare, non a lavorare. Poi dopo un po’ di tempo non mi sono più sentito a mio agio nel teatro e nella televisione, e così ho abbandonato“. Arriva quindi una videoclip da parte del padre: “Qualsiasi cosa tu faccia, avrai sempre il mio sostegno. Ti voglio bene figlio mio“.

Osserviamo insieme il momento di Davide