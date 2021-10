Arriva il momento del confronto in diretta tra Nicola Pisu e la matrona di Miss Italia.

“Non farti prendere in giro“, così disse sui social Patrizia Mirigliani al figlio Nicola Pisu riguardo la relazione con la showgirl Miriana Trevisan. Tutti hanno valutato negativamente la decisione della donna, criticata per aver giudicato i sentimenti del figlio. Tuttavia, questa sera è arrivato in diretta il momento di confrontarsi dal vivo per tutti e tre. Prima però la “coppia” è chiamata a commentare i fatti insieme al conduttore Alfonso Signorini.

“Patrizia mi ha giudicata, mentre Nicola mi stima. Non capisco perché non lasci il figlio libero di vivere le sue emozioni” dichiara Miriana Trevisan. Della stessa linea d’onda è Nicola Pisu:”Mi sono sentito invaso nei miei spazi da mia madre“. Continua Miriana: “Sono stata giudicata, ma come fa se non mi conosce?”. Vediamo poi delle clip in cui assistiamo a una piccola crisi tra Nicola e Miriana, che aveva deciso di fare un passo indietro nella conoscenza. Ma poi, i due sono ritornati a essere intimi. “Certo che Nicola mi piace“, commenta sincera Miriana alla fine.

Arriva poi per Nicola Pisu il momento di confrontarsi con la madre Patrizia Mirigliani in giardino: “Non penso per niente che tu sia fesso. Tutti stanno apprezzando la tua genuinità, il pubblico ti sta amando per le tue qualità rare. Se ho mandato quel messaggio, è perché in quanto madre volevo che nessuno si approfittasse della tua bontà d’animo, non era rivolto a nessuno in particolare. Abbiamo sofferto per anni ma siamo risorti, la tua felicità deve dipendere solo da te stesso“. Continua il discorso su Miriana: “Se provi dei sentimenti e sei felice, conta solo questo, perché vuol dire che hai trovato te stesso. Non ho nulla contro le donne, ho combattuto sempre per loro, quindi non mi intrometto tra te e Miriana. Voglio solo che venga rispettato il mio ruolo di madre“.

Risponde Nicola: “Mi aveva dato fastidio il post di Instagram, ma adesso capisco per quale motivo tu l’abbia fatto. Tuttavia sono innamorato di Miriana e rimango delle mie intenzioni”. Miriana Trevisan viene chiamata al confronto, ma trova sollievo nel capire che non ci sia alcun giudizio negativo da parte di Patrizia Mirigliani.

Ecco il momento del confronto