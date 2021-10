Dopo le insinuazione delle ultime ore che parlano di una sorta di corteggiamento a Wanda da parte del cantante, Eros Ramazzotti smentisce tutto.

Ieri, dal programma TV Los Angeles de la manana, è circolata la voce secondo cui Eros Ramazzotti avesse mandato dei messaggi “maliziosi” a Wanda. Secondo queste indiscrezioni, il cantante si sarebbe insinuato tra Icardi e Wanda nel momento in cui hanno rotto, provandoci con l’influencer argentina. Ai microfoni di Oggi, Ramazzotti smentisce il gossip e dichiara che tra lui e la Nara esiste solo una bellissima amicizia.

Eros Ramazzotti stronca il gossip: tra lui è Wanda c’è solo amicizia

Secondo gli ultimi rumor, Eros Ramazzotti avrebbe mandato dei messaggi a Wanda Nara per consolarla della rottura con Icardi. Più di qualcuno ha ipotizzato che il cantante avesse un secondo fine, ovvero quello di corteggiare l’influencer ma Eros smentisce a gran voce.

Ramazzotti infatti, dichiara: “Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita.” Il cantante dà un’ultima “steccata” al gossip e chiarisce tutto una volta per tutte: “Le insinuazioni che stanno circolando in Rete e su alcune testate giornalistiche rispetto al mio rapporto con la signora Nara sono totalmente infondate oltre che indelicate e inopportune”.