Michelle Hunziker pubblica una dedica davvero speciale alla figlia Aurora, mostrando delle foto ricordo di quando era piccolissima.

Anche Michelle Hunziker si è lasciata prendere dalla tenerezza e ha postato sui social una foto ricordo di lei con la piccola Aurora. La dedica alla figlia intenerisce il web che da sempre è spettatrice del bellissimo rapporto fra le due. La loro sintonia e ironia ha conquistato tutti e intrattiene i follower.

Michelle Hunziker con la piccola Auri: un tenero ritratto madre-figlia

Con un post su Instagram accompagnato da bellissimi scatti insieme, Michelle Hunziker fa una dedica speciale alla figlia Aurora Ramazzotti: “Little Auri… mi faceva ridere già da bebè. La domenica molto spesso per rilassarmi riguardo le mie “varie” vite attraverso la passione per la fotografia e gli album. Tanti ricordi che scaldano il cuore e ti fanno capire che il percorso fatto con tutte le sue difficoltà, tutti i suoi dolori ma anche i millioni di attimi intrisi di gioia pura , ( che ho catturato ad arte) sono da apprezzare per vivere a pieno il qui e ora…e collezionarne ancora tanti,ma tanti di più!!!!”. Nelle foto una giovanissima Hunziker tiene stretta la sua bambina che con i suoi occhi curiosi, scopre il mondo per la prima volta. Un tenero ritratto madre-figlia che ha intenerito i fan che seguono le due donne da sempre e che apprezzano il loro rapporto speciale.