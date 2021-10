L’ex allieva di Amici, Flaza si sfoga, su Instagram, dopo l’eliminazione definitiva dal talent per cattiva condotta.

Nelle ultime puntate di Amici 2021, si è assistito all’eliminazione definitiva della cantante Flaza. Circolavano già alcuni rumor sull’accaduto che sono stati infine confermati. L’allieva ha più volte trasgredito alle regole della casetta e non ha mostrato una buona condotta. Nonostante gli fosse stata data un’ulteriore possibilità, Flaza ha trasgredito di nuovo alle regole ed è stata mandata via dalla scuola. L’ex allieva si sfoga con un lungo post su Instagram indirizzato ai suoi fan e follower.

Le dichiarazioni di Flaza dopo l’eliminazione da Amici

Un tono dispiaciuto e consapevole degli errori commessi, così Flaza saluta per sempre la sua esperienza ad Amici e commenta la sua eliminazione con un post su Instagram: “Amici è stato un viaggio importante e se è terminato vuol dire che è giusto così. Provare a fare l’artista per me signifca condividere sé stessi con gli altri, provando a non silenziare i propri problemi o le proprie imperfezioni.

La cantante spiega poi perchè si è comportata in quel modo durante il programma e si scusa con i fan: “Mi dispiace anche che sia emersa solo una parte di me. So chi sono e posso essere più di quello che si è visto e che a volte un percorso deve seguire strade più lunghe o impegnative. Grazie a chi in queste settimane ha provato a capirmi davvero, nella casa e fuori, e ha creduto in me. Non mi stancherò mai di fare musica.“