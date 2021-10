Chiara Ferragni aggiorna i fan con un post che li mette al corrente delle condizioni di salute attuali della piccola Vittoria, colta da un virus.

In questi ultimi giorni, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez è stata ricoverata due volte in ospedale a causa di un virus da raffreddore. I fan preoccupati attendono novità sullo stato di salute della piccola Vittoria e Chiara Ferragni pubblica delle storie per rassicurarli. Al momento la bambina sembra stare bene e deve essere solo seguita e coccolata.

Le parole di Chiara Ferragni sulle condizioni di salute di Vittoria

Poche parole, nessuna foto ma una rassicurazione importante: la piccola Vittoria sta bene. Chiara Ferragni rassicura i suoi milioni di follower che da ore attendevano di conoscere come sta la bambina, ricoverata in ospedale per un virus da raffreddore. “Grazie a tutti per i bellissimi messaggi e per tenerci nei vostri pensieri. Passo dopo passo Vittoria migliora, e speriamo che continui a farlo anche nei prossimi giorni”. Parole positive ma che nascondono un velo di preoccupazione che traspare chiaramente dalle sue parole. L’influencer poi cambia subito discorso postando la foto della presentazione di un libro scritto dalla mamma e poi torna sull’argomento. La Ferragni posta la foto del bambino di una sua cara amica che ha lo stesso virus di Vittoria. Nulla di più ma attualmente sembra che la piccola stia bene e sotto controllo.