L’influencer pubblica un lungo post su Instagram per raccontare l’amore ritrovato con il calciatore.

Dopo il tradimento, gli alti e i bassi e i tentati accordi, Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati ufficialmente insieme. La notizia ci perviene dal profilo social della stessa Wanda Nara, che un’ora fa ha pubblicato su Instagram una foto di lei e il marito insieme accompagnata da una lunghissima didascalia.

Ecco alcune delle dichiarazioni fatte dalla modella: “Le foto degli ultimi mesi dimostrano quanto eravamo felici. Dopo le ultime cose accadute, sono rimasta molto ferita. Ogni giorno ho chiesto a Mauro il divorzio. Quando si è reso conto che non potevamo andare avanti così, ha capito che separarci era l’unico modo di porre fine a tanto dolore. Siamo andati dall’avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l’accordo. Il giorno dopo, mi ha scritto una lettera come nessuno aveva mai fatto per me, dove diceva: “Ti ho dato tutto, spero tu possa essere felice perché questo renderebbe felice anche me”. E da lì mi sono resa conto che io non ho niente senza di lui. Sono sicura che questo brutto periodo che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e famiglia. Siamo tornati a sceglierci di nuovo. Ti amo Mauro“.

A quanto pare, la crisi si è risolta per il meglio. Qui trovate il post di Wanda: