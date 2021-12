La dama di Uomini e Donne annuncia di essere guarita dal virus con un post commovente sui social.

Dopo qualche settimana di paure e preoccupazioni, la dama over 70 di Uomini e Donne, Gemma Galgani, è tornata negativa dopo aver contratto il virus Covid-19 qualche settimana fa. Lo annuncia lei stessa sui social, pubblicando una foto con un sorriso spensierato e scrivendo un messaggio molto forte.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Ecco il suo racconto in didascalia: “Sono guarita dal Covid! Solo pronunciarne il nome ci insinua ansia, incertezza ed un forte malessere che si evolve in modi diversi…Una prova dura, che bisogna fronteggiare da soli, per ovvi motivi. Io cerco di vederla anche come un’occasione che mi ha dato l’opportunità per apprezzare ancora una volta il calore e l’affetto delle persone che mi vogliono bene e che mi hanno trasmesso tanta energia ed entusiasmo e di guardare al domani con serenità e fiducia“.

Lo stesso affetto le viene dimostrato dai followers e amici nei commenti: vediamo la corteggiatrice Ida Platano mandare un cuore, Cristina Incorvaia ammirarla dicendo: “La forza della nostra Gemma!!” e persino Simona Ventura, che scrive: “Non lo sapevo Gemma ma ti abbraccio forte !! Un grande in bocca al lupo per tutto“.

Finalmente Gemma Galgani potrà ritornare in studio per cercare la sua ambita anima gemella. Chissà come reagirà Tina Cipollari al suo ritorno…

Qui potete vedere il post di Instagram

Riproduzione riservata © 2021 - DG