Il pubblico sceglie l’immunità per l’imprenditore: scopriamo insieme chi invece è stato mandato in nomination.

Continuano le nomination, i televoti e i giochi d’astuzia al Grande Fratello Vip prima della pausa natalizia. Scopriamo insieme i concorrenti preferiti dal pubblico e quelli nominati nella puntata di ieri sera.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Nonostante il comportamento iniziale molto ambiguo verso alcune donne della Casa, i telespettatori hanno deciso di regalare l’immunità a Gianmaria Antinolfi, che di mollare Sophie Codegoni proprio non ne vuole sapere: i due, dopo diverse settimane di squilibri e incertezze, si sono nuovamente avvicinati nell’intimità della notte per scambiarsi un bacio, come ci mostra Alfonso Signorini in una clip.

Tgcom 24 riporta i commenti dei due concorrenti a proposito della vicenda: “Anche se non ci siamo parlati, l’ho sempre cercata con gli occhi. A me piace”. L’ex tronista sembra avere già dei ripensamenti e fare marcia indietro: “Al momento però ci stiamo solo conoscendo”.

Ritornando alla nomination, Gianmaria dopo aver vinto l’immunità (ricaduta anche su Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Maria Monsè), contro Jessica, Lulù e Patrizia Pellegrino, ha dovuto decidere chi proprio tra le tre donne dovesse andare al televoto: la scelta è ricaduta su Patrizia. Tuttavia, a seguito delle nomination da parte anche degli altri concorrenti, le due sorelle Selassié non sono sfuggite al televoto. Chi verrà eliminata secondo voi nella puntata di lunedì sera?

Riproduzione riservata © 2021 - DG