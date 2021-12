Brutto infortunio per Iva Zanicchi che, probabilmente, non sarà ballerina per una notte a Ballando con le Stelle domani sera.

Iva Zanicchi era prontissima per ballare domani sera nello studio di Ballando con le Stelle, dov’era stata invitata come ballerina per una notte. Ma proprio poche ore fa ha condiviso un video in cui ha annunciato di essere scivolata, facendosi molto male il piede.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Nel video pubblicato su Instagram, Iva Zanicchi ha il piede fasciato e si vede mentre è dal medico per una visita. La cantante e conduttrice afferma di avere molto dolore al piede, ma il medico afferma che non si tratta di una frattura.

Sicuramente non sarà nulla di grave, ma chissà se Iva riuscirà a partecipare alla puntata di Ballando di domani sera? Domani i medici le diranno con certezza cosa fare, però difficilmente il dolore sparirà del tutto nel giro di 24 ore.

Già nella scorsa puntata, Milly Carlucci aveva annunciato la presenza di Iva Zanicchi durante la prima semifinale di domani sera. Chissà ora come cambierà la scaletta, forse il maestro assegnato a Iva sarà in grado di farle fare una coreografia anche così?

Riproduzione riservata © 2021 - DG