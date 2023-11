Sfogo sui social di Francesco Chiofalo che dopo l’incidente stradale delle scorse ore ha confessato di essere molto amareggiato.

Un brutto incidente stradale che, per fortuna, non sembra aver portato gravi conseguenze a nessuno se non alla sua vettura. Parliamo di Francesco Chiofalo che nelle scorse ore aveva raccontato di essere stato vittima di un sinistro mentre si trovava a bordo della sua vettura con la fidanzata Drusilla Gucci. Su Instagram, l’ex volto di diversi programma tv ha ammesso di essere triste e amareggiato per quanto accaduto.

Francesco Chiofalo: la reazione dopo l’incidente

Francesco Chiofalo

Dopo aver raccontato del brutto incidente avuto, Chiofalo è tornato sui social per spiegare ai fan come stesse lui in prima persona ma anche la sua dolce metà, Drusilla.

In tal senso, l’ex volto anche di ‘Temptation Island’ e ‘La Pupa e Il Secchione’ ha svelato di non stare bene, almeno mentalmente. “Purtroppo mi sento molto in colpa nei confronti di Drusilla”, ha detto il ragazzo rispondendo alle domande dei fan su Instagram.

“Aver fatto questo incidente stradale con lei in macchina e aver rischiato di metterla in pericolo mi ha creato un forte senso di colpa, nonostante lei mi abbia detto più volte che sono cose che capitano e che non è arrabbiata con me. Ma io purtroppo non riesco a non sentirmi fortemente in colpa nei suoi confronti. La sera dell’incidente era notte e pioveva a dirotto l’ho vista spaventata e sotto shock e questa cosa mi ha veramente turbato”.

Alla fine del suio pensiero anche un altro passaggio: “Avrei preferito un milione di volte fare l’incidente da solo senza di lei. Mi sento mortificato e fortemente amareggiato“.

Di seguito anche un post Instagram della coppia: