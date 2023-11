Non solo gioie e traguardi importanti raggiunti. Ad Amici c’è chi non riesce ad esprimersi al meglio e sta “buttando via il talento”.

Nel corso del daytime di Amici odierno sono stati diversi i momenti di grande emozione. Non tutti positivi. Al netto del feeling sempre più importante tra Matthew e Mew e dello spazio dedicato ad Ayle, ecco Emanuel Lo e Sofia protagonisti di un confronto molto importante per la ballerina che starebbe buttando il suo talento con atteggiamenti poco produttivi.

Amici, Emanuel Lo duro con Sofia

Maria De Filippi

Come detto, tra i vari momenti importanti del daytime odierno di Amici c’è stato un confronto richiesto da Emanuel Lo con la sua allieva, Sofia. La ragazza, infatti, in diverse occasioni, ha manifestato parecchie insicurezza.

Il professore l’ha invitata ad osservare una clip dove appunto la giovane mostrava diversi dubbi, non solo su se stessa ma anche sull’andamento del programma.

“Ma ti pare che qui ci sia un meccanismo che vada contro di te o che sia tutto preparato? Se così fosse prendiamo e ce ne andiamo tutti a casa”, ha sbottato il maestro. “Qui si va a vanti col proprio talento. E tu ce l’hai ma lo stai buttando all’angolo”.

Facendo poi riferimento ad altre parole della ragazza: “Qui nessuno sa chi è Sofia e cosa balla. Ogni audizione e situazione, qui dentro così come fuori, sarà così. Il carattere è fondamentale. Tu devi prendertela con te stessa”.

La ragazza dal canto suo ha detto: “Sì, esatto. Il problema è questo. Io me la prendo con me stessa ma poi dopo non ho le palle di dire, non che sono io che sbaglio, perché questo me lo dico, ma comunque ritrovo le cose da fuori che non hanno nulla a che fare (delle scuse ndr). Il problema sono io, come prendo io le situazioni”.

Di seguito anche il post Instagram del programma con il confronto tra professore e ballerina: