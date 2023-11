Ore di paura per Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. La coppia ha avuto un brutto incidente in auto. Ecco come stanno.

Arriva via social la notizia di un terribile incidente stradale che ha coinvolto Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. La coppia ha avuto un sinistro nella notte e si è detta ancora “sotto shock”. Attraverso una storia su Instagram, il ragazzo ha raccontato quanto vissuto a bordo della loro BMW M4.

Incidente per Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci

Francesco Chiofalo

Come anticipato, sono state ore di grande paura per Chiofalo e la sua fidanzata Drusilla Gucci. I due hanno subito un brutto incidente stradale mentre si trovavano a bordo della loro BMW M4. A raccontare l’episodio senza dare, ancora, particolari dettagli, proprio l’ex volto di diversi reality tv con una storia su Instagram che ha messo in grosso allarme i suoi fan.

“Ieri notte io e Dru abbiamo fatto un incidente stradale”, ha scritto il noto ragazzo sui social. “Sull’autostrada A19 la mia macchina, una BMW M4, è finita fuori strada sbattendo sbattendo addosso ad un cordolo stradale. Andavamo da Firenze verso Roma per motivi di lavoro e siamo partiti di notte per non trovare traffico”.

Sulle loro condizioni, Francesco ha spiegato: “Oggi pomeriggio andrò col soccorso stradale e il carro attrezzi a recuperare la macchina che è rimasta incastrata fuori strada sul posto dell’incidente. Più tardi posto le foto della macchina sul luogo dell’incidente mentre la recupero. Siamo entrambi sotto shock e io personalmente mi sento molto giù di morale ed amareggiato”.

A quanto sembra, però, per i due ragazzi si è trattato solo di un bruttissimo spavento dato che il giovane ha avuto modo di scrivere e di aggiornare i fan facendo ipotizzare che le conseguenze del sinistro non siano state, per loro, troppo gravi, cosa, invece, a quanto pare diversa per la vettura su cui viaggiavano.

Staremo a vedere se la coppia vorrà dare ulteriori aggiornamenti riguardo le cause dell’incidente e anche le loro condizioni nelle prossime ore o nei prossimi giorni. I loro fan saranno certamente contenti di poter sapere che tutto, alla fine, si sia risolto solo con una grande paura.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della coppia: