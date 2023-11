Daniela Romano, storica ex concorrente del programma tv Saranno Famosi, è scomparsa. Aveva solamente 40 anni.

Sui social in queste ore in tanti stanno esprimendo il loro cordoglio per Daniela Romano, l’ex concorrente di Amici (all’epoca Saranno Famosi) che si è spenta a 40 anni. A dare il triste annuncio è stata la vocai coach Mirna Brancotti, che ha scritto sui social:

“Si stringe lo stomaco, si stringe il cuore… ci stringiamo noi in un forte abbraccio di dolore… noi che ti abbiamo vissuta e chiedevamo da lontano, agli altri, come stavi. La Vita a volte è davvero crudele per noi esseri umani che ancora non riusciamo a comprendere le scelte della Natura. Ti pensiamo, Daniela. Ti pensiamo forte da quaggiù”.

Daniela Romano è morta: il lutto

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Daniela Romano, l’ex concorrente di Saranno Famosi che si è tragicamente spenta a 40 anni. Al momento le cause della scomparsa sono ignote ma – stando a quanto riporta Fanpage – sembra che lottasse da tempo contro una grave malattia. Paolo Idolo, ex volto di Saranno Famosi, l’ha ricordata via social scrivendo:

“Ci fu un primo sguardo, quando eravamo sui lati opposti degli spalti, solo che io l’avevo già notata un paio di sguardi prima”, e ancora: “Hai fatto parte della mia vita in un modo speciale, oserei definire unico. Ti porterò sempre nel mio cuore”. Come lui anche Dennis Fantina ha voluto ricordare Daniela, e sui social ha scritto: “Ciao Daniela, fai buon viaggio”.