Belen Rodriguez e Elio alle Maldive e sempre più vicini. Eppure Fabrizio Corona non la pensa in questo modo e li “smaschera”.

Come stanno davvero le cose tra Belen Rodriguez e il suo fidanzato, Elio Lorenzoni? Stando alle loro ultime apparizioni (alle Maldive), benissimo e qualcuno pensa pure ci possano essere le nozze nell’aria. Eppure, c’è chi riflette e si espone con un parere esattamente opposto a questo. Parliamo di Fabrizio Corona che tramite il suo Dillinger News ha “smascherato” l’argentina e il suo ultimo compagno.

Corona sbugiarda Belen e Elio

Fabrizio Corona

Le parole dell’ex re dei paparazzi a proposito della coppia Belen-Lorenzoni parte da uno scatto dell’argentina dove mostrava un anello. Il gesto ha fatto pensare ad un matrimonio imminente visto che la didascalia scritta dalla donna era un “sì”.

Per Corona, però, tutto è falso. “COME BELEN VI PRENDE PER IL C**O. E VOI OVVIAMENTE CI CASCATE”, ha esordito con un post su Dillinger il fotografo. “Il copione è sempre lo stesso, ogni uomo che entra nella sua vita sembra quello giusto, tutti lì a sperarci, prima tifosi di De Martino, poi di Spinalbanese, poi di Iannone, poi di nuovo De Martino e adesso di Lorenzoni. C’è chi ancora le crede e CREDE SERIAMENTE a quello che lei posta. Ma non vi rendete conto che è tutto un ‘copia e incolla’?”.

Ma il commento che sbugiarderebbe l’argentina e il suo fidanzato è poi proseguito con tanto di spiegazioni: “Li porta anche TUTTI nello stesso posto: le Maldive, possibile che abbia delle collaborazione con alcuni resort del posto, visto che i primi due li ha portati nello stesso, taggando ovviamente la location? Almeno il buon gusto di cambiare hotel. Stavolta non è in quell’hotel, ma è comunque di nuovo alle Maldive…il mondo è così grande, ma evidentemente il suo cuore è lì”.

Staremo a vedere se Corona ha davvero ragione o se Belen e Elio continueranno ad essere così felici come sembrano.

Di seguito anche il post Instagram di Dillinger con le parole a proposito della coppia: