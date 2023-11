Al Grande Fratello è momento di confessioni piccanti. Protagonista Beatrice Luzzi che ha parlato di un episodio davvero particolare.

Non solo tensioni e polemiche al Grande Fratello. Nelle ultime ore c’è stato anche un particolare caso a “luci rosse”. Protagonista Beatrice Luzzi che ha raccontato a Vittorio Menozzi quanto accaduto durante un ballo che l’ha vista coinvolta con un altro concorrente…

Beatrice Luzzi, la confessione a luci rosse al GF

Beatrice Luzzi

Durante uno degli ultimi daytime andati in onda del GF, come detto, Beatrice Luzzi ha rivelato a Vittorio Menozzi che un concorrente del reality avrebbe avuto qualche “problemino” durante un ballo fatto con lei.

La donna, infatti, ha spiegato, senza fare nomi, che un inquilino avrebbe avuto una erezione durante le danze. Un episodio che, se dovesse andare in onda in diretta durante la prossima puntata, potrebbe creare dei “problemi in famiglia” al diretto interessato.

Il discorso tra Beatrice e Vittorio, va detto, è stato breve e si è chiuso appunto con la frase: “Se parlo in puntata con la prova di quel video si rischia di rovinare le famiglie”.

Al netto dell’assenza di un “colpevole”, sul web è iniziata la ricerca di video e dell’uomo in questione. Tra le varie ipotesi, a spiccare tra gli utenti è il nome di Alex Schwazer, anche se non sembrano esserci ancora le giuste prove per essere sicuri sul suo conto.

Per molti, se Signorini dovesse trovare il video in questione potrebbe dare il là ad una puntata decisamente scoppiettante…

Di seguito anche un post su X di un utente che ha riportato il passaggio della confessione piccante della concorrente: