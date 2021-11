Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani ha ricevuto una bellissima proposta di matrimonio dal suo amore Alessandro.

Nell’ultimo appuntamento con la Casa del GF Vip, Francesca Cipriani ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Il suo Alessandro l’ha raggiunta e le ha fatto una bellissima proposta di matrimonio in diretta TV. Dopo lo shock iniziale la gieffina ha risposto “sì” al suo amore e si è commossa.

La proposta di matrimonio di Alessandro a Francesca

“Questi mesi sono stati difficili, prima stavamo sempre insieme e il distacco è stato forte, ma ho capito che ti amo ancora di più che mi manchi e che non trovarti a casa, non sapere che ci vedremo mi fa soffrire. Io non sono nessuno, ma le persone hanno iniziato a fermarmi, a chiedermi del nostro amore, sì sono felice, ma questa è una felicità effimera, perché per me la felicità è solo quella insieme a te. Quella delle piccole cose, come quando ti alzavi alle 5 insieme a me, che dovevo essere a lavoro alle 8, e mi preparavi la merenda mettendoci dentro un bigliettino con scritto Ti amo.”

Con queste bellissime parole, riportate da Today, Alessandro Rossi ha cominciato il suo discorso a Francesca Cipriani. Arriva poi la proposta vera e propria: “Senza di te non sono felice, voglio passare il resto della mia vita con te, vuoi diventare mia moglie?“. La felicità e la commozione della gieffina si leggeva dai suoi occhi e il “sì” è stato deciso e felice.

