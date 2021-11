Paolo Pietrangeli è morto ieri all’età di 76 anni, la conduttrice Maria De Filippi scrive una bellissima dedica all’amico scomparso.

Paolo Pietrangeli è morto ieri all’età di 76 anni. Regista di Maurizio Costanzo Show e di Amici, era molto amico di Maria De Filippi. La queen di Mediaset dedica allo sceneggiatore una toccante dedica per la sua scomparsa. Hanno lavorato assieme a stretto contatti per tanti anni e questo lutto è per la De Filippi devastante.

La dedica di Maria De Filippi a Paolo

“Paolo Pietrangeli è un amico, un collega, un poeta, un personaggio dalle mille meravigliose risorse e dalle mille inaspettate angolazioni caratteriali. Con lui abbiamo costruito e raccontato tanto. Oggi se n’è andato a modo suo, senza arrendersi ad una vita che lo avrebbe voluto morigerato, attento e prudente ossia tutto il contrario di quello che lui avrebbe voluto dalla vita. Perderlo è drammatico e tristissimo ma forse lui saprà obbligare alle sue regole il posto dove da oggi sarà. Maria“. Con queste parole, Maria De Filippi ricorda il suo amico Paolo, un’artista a tutto tondo: attore, sceneggiatore e regista dei programmi più seguiti di Mediaset. Una profonda tristezza per la conduttrice di Amici che ieri a dovuto dire addio a una persona molto importante per lei.

