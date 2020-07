Non solo tra i capelli: il foulard è cool se annodato alla borsa

Dalle passerelle il foulard diventa l’accessorio street più in voga dell’estate: non solo sui capelli, ma l’ultima tendenza lo vuole anche da allacciare alla borsa.

Questo è l’anno del foulard: se ne avete messo da parte qualcuno, nell’attesa che tornasse di nuovo di tendenza, o se magari non ne avete mai comprato uno, questa è l’estate giusta per sfoggiarlo, come bandana tra i capelli, per qualche acconciatura o allacciandolo ad una borsa.

Non importa la dimensione della vostra borsa, che sia mini, shopper o tote, quello che conta è scegliere un foulard che crei un contrasto di colore. Non passando inosservato sarà quell’attenzione al dettaglio in più che renderà la vostra borsa ancora più fashion.

Foulard allacciato alla borsa

Foulard da borsa: in seta e colorati, come abbinarli

Corti o lunghi i foulard che possiamo abbinare alla borsa sono davvero tanti e la scelta è legata anche al tipo di effetto che desideriamo ottenere. Un foulard molto lungo ad esempio ci può anche per far ricoprire un intero manico, uno corto si presta di più a realizzare anche un semplice nodo o fiocchetto.

I foulard che si prediligono sono tendenzialmente in seta, e pensando al nostro look estivo soprattutto colorati. Gli effetti che potrete ottenere sono due: su borse nere e bianche, avete piena libertà di giocare con contrasti colorati, mentre su borse colore si tende a creare contrasti tenui che richiamino il colore di partenza della vostra borsa.

Foulard: i modelli estivi 2020

Tra i grandi marchi e i modelli in voga online, di foulard tra cui scegliere e da legare alle borse, qualsiasi sia la dimensione, ce ne sono davvero tanti.

– Classico e intramontabile non può che essere quello Hermés, in versione super estiva e colorata. Per la maison, il foulard è da sempre un accessorio must have e non è raro infatti trovarlo già abbinato ad una delle borse del brand.

– Deliziosi e perfetti per le mini bag sono i foulard di Pursh Collection: foulard sottili in seta, a righe e in fantasia, caratterizzati da colori delicatissimi e brillanti. Essendo tendenzialmente corti è facile realizzare anche dei fiocchetti che impreziosiscano il manico di qualsiasi borsetta.

– Elisabetta Franchi sempre attenta al tocco chic ed elegante abbina un foulard che richiama i colori primari della sua nuova collezione estiva in stile marinaro, blu, rosso e bianco, impreziosendo il manico di una mini bag della collezione. Il foulard si trasforma in una vera e propria tracolla che si unisce a quella di pelle.

– Tra i foulard più desiderati anche quelli griffati Gucci, che propone la classica forma quadrata ma anche una a nastro: un foulard che si sposa benissimo su borse dalle piccole dimensioni, alle quali si vuole aggiungere un foulard come dettaglio sobrio e colorato.

