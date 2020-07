Da tempo ormai icona del fashion, Ilary Blasi suggerisce come indossare i pantaloni in quest’estate 2020: allacciati alle caviglie, anche con dei fiocchi.

Ricordate quando scoppiò il trend dei pants sportivi e comodi della Dimensione Danza, lunghi e con lacci abbinati da mettere alla caviglie o alle ginocchia? Ecco, quest’estate 2020 la praticità dei pantaloni è esattamente quella, da decorare con i lacci alle caviglie, come mostra Ilary Blasi su Instagram. Non sono passate inosservate le sue sneaker Gucci, e questa volta tocca invece ai suoi pantaloni eleganti e in paillettes: questo il modello scelto dalla Blasi, che aggiunge al mood sofisticato un tocco sportivo e comodo, allacciandoli alle caviglie.

Pantaloni 2020 estivi: i modelli con lacci alle caviglie

In realtà per seguire la tendenza lanciata da Ilary Blasi basterebbe davvero poco: se infatti amate personalizzare i vostri look, vi basterà anche solo comprare dei lacci, un paio di pants larghi e lunghi, o a zampa, e allacciarli sull’orlo alle caviglie, anche a mò di fiocco.

Fonte foto: https://www.asos.com/it/asos-design/asos-design-pantaloni-affusolati-con-laccetti-sottili-alla-caviglia/prd/14674063

Perfetti sia per uscire o come copricostume, non mancano però modelli già ad hoc: pantaloni con lacci già abbinati e compresi, come quelli affusolati e comodi e proposti da Asos. Da abbinare ad un tacco o alle sneakers.

In versione più estiva, molto summer look è quello di Shein: modello stretto, avvitato, con tanto di laccetti incorporati da poter legare anche come fiocchi, e con cintura in vita.

Fonte foto: https://it.shein.com/Tie-Waist-Split-Side-Knot-Hem-Tribal-Print-Pants-p-1113890-cat-1740.html

Pantaloni con lacci alle caviglie: come abbinarli

A seconda del tipo di look, i pantaloni allacciati alle caviglie si possono indossare con gran parte del nostro guardaroba. Con una t-shirt bianca come Ilary Blasi, a cui poter abbinare anche una giacca se desideriamo un look sportivo per un’occasione formale.

Off-White propone un look molto easy chic: t-shirt bianca, pantaloni con lacci e giacca nera, una sorta di tailleur sportivo da completare con un sandalo elegante con tacchetto. Un modo originale per essere sporty chic, e da sfoggiare anche in occasioni più ricercate.

Spazio anche a canotte e crop top, soprattutto con pants a vita alta ed elasticizzati in vita. Libera scelta anche nelle scarpe: il décollète ed il tacco vertiginoso per occasioni eleganti, spazio a scarpe da ginnastica e sandali bassi per piacevoli passeggiate estive.

