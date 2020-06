Belli da vedere, con strisce e laccetti in bella vista: i sandali alla schiava tornano in tendenza anche quest’estate, ma ancora più comodi e pratici.

Quante volte vi è capitato di amare i sandali alla schiava o noti anche come gladiator, ma di rinunciarvi perché quei lacci troppo lunghi da avvolgere alla caviglia erano sempre lì pronti a slacciarsi? Quest’estate però si cambia mood: lacci più pratici, e più strisce, per rendere anche i gladiator un modello decisamente più prêt-à-porter.

Spazio però anche a modelli più eleganti e sofisticati, con il tacco ma con lacci e strisce sicuramente più pratici e comodi rispetto ai modelli che abbiamo visto nelle estati precedenti. Ciò che è certo, è che anche quest’anno converrà sceglierne almeno un modello per cavalcare un trend ancora super fashion.

Sandali alla schiava 2020: bassi e comodi

I sandali alla schiava di quest’estate privilegiano la comodità, ma i modelli si presentano quanto più variegati possibili, così da accontentare i gusti di tutte e poterli adattare a seconda delle nostre esigenze.

– Stradivarius li rivede con fascette sottili intrecciate, con lacci da poter stringere alla caviglia: potete scegliere se allacciarli sotto o anche sopra la caviglia, senza correre il rischio che dopo aver camminato a lungo i lacci possano sciogliersi. In color oro, perfetti da abbinare ad uno short in jeans o ad un vestito bianco.

Fonte foto: https://www.stradivarius.com/it/nuova-collezione/scarpe/acquista-per-prodotto/tutti/tutti/sandali-bassi-con-fascette-sottili-intrecciate-c1020273100p301757574.html

– Elegante e raffinato il modello proposto da Mango, classico nel suo color marrone ma trendy nella forma. Il sandalo, anche quello gladiator, quest’estate si presenta minimal ed essenziale, prediligendo giochi e intrecci tra lacci e fasce.

Fonte foto: https://shop.mango.com/it/donna/scarpe-sandali-bassi/sandali-pelle-fasce_67015140.html

– Un modello nero può fare sempre comodo, super versatile da abbinare, è il passepartout per ogni occasione: per un incontro di lavoro o per una serata romantica, le Pimkie in finta pelle neri sono quelle scarpe comode e d’emergenza per non rinunciare ad un tocco chic.

Fonte foto: https://www.pimkie.it/p/sandali-bassi-intrecciati-917639899A08.html

– Modello decisamente più rock le Cassie di Les Tropéziennes par M Belarbi, con tanto di borchie. Un tripudio di striscette, l’incontro perfetto tra la comodità e l’attenzione al dettaglio, per chi cerca un modello più ricercato.

Fonte foto: https://www.zalando.it/les-tropeziennes-par-m-belarbi-cassie-sandali-noir-l1411a01b-q11.html

Sandali gladiator alti con tacco

E se desiderate dei sandali alla schiava da scegliere per occasioni più eleganti, non mancano modelli versatili, alti ma anche dal tacco medio.

Perfetti per completare un look da cerimonia, ma da indossare anche con un paio di pantaloni larghi per un aperitivo, il sandalo nero di Bershka alto da allacciare alla caviglia si presenta come un must have estivo d’eccellenza.

Fonte foto: https://www.zalando.it/bershka-mit-breitem-absatz-und-schnuerriemchen-sandali-black-bej11a073-q11.html

– Estate vuol dire anche colore, ed oltre ai colori basic non mancano anche modelli gladiator più fantasiosi che riprendono materiali e colori tipici delle espadrillas e le rielaborano in una versione alla schiava slanciata, elegante e casual all’occorrenza. Un modello low cost disponibile su Amazon.

Fonte foto: https://www.amazon.it/Sandali-Schiava-Espadrillas-Punta-Cinturino-Caviglia/dp/B07SHRVD6M/ref=sr_1_7

– I sandali alla schiava possono trasformarsi anche in un eccentrico modello a stivaletto: si tratta di una scarpa sicuramente più rigida, che ricopre le gambe fino alle ginocchia. Un modello sensuale e super fashion da riservare ad occasioni speciali, acquistabile su Amazon. Da indossare rigorosamente con una gonna.

Fonte foto: https://www.amazon.it/LUXMAX-Stivali-Sandalo-Schiava-Cerniera/dp/B086GK7C8P/ref=sr_1_3

-Tra i modelli più venduti su Asos spiccano il modello alla schiava della Simmi London. Meno appariscenti rispetto al sandalo alla schiava a stivaletto, a partire dal colore, un beige delicatissimo. L’allacciatura ricoperta di strass è il vero valore aggiunto di questo modello, only night reserved!

Fonte foto: https://www.asos.com/it/simmi-shoes/simmi-london-hera-sandali-beige-decorati-con-allacciatura-alla-caviglia/prd/14195426

