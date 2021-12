Il cantante è diventato papà per la terza volta è nato il bambino frutto dell’amore con la compagna Paola Cardinale: l’annuncio social.

Nasce Carlo, il terzogenito di Biagio Antonacci e della compagna Paola Cardinale. Lo stesso cantante ha condiviso la notizia sui social postando un fiocco azzurro e delle bellissime parole per il suo bambino. Già padre di Paolo e Giovanni, l’artista ha avuto in lieve anticipo il suo splendido regalo di Natale: la gioia di essere padre per la terza volta.

Biagio Antonacci padre per la terza volta: è nato Carlo

Un bellissimo fiocco azzurro appeso a un albero, con la natura intorno segno di una nuova nascita. Il cantante posta questa bellissima foto sui social e poi scrive: “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio“. Il calore dei fan e degli amici si fa sentire con tantissimi auguri e un caldo affetto.

Si sospettava che la compagna di Biagio Antonacci, Paola Cardinale, fosse incinta ma la conferma ufficiale non è mai arrivata. La coppia ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata ma ora l’annuncio è pieno di gioia e felicità incontenibili. Ecco la foto sui social:

