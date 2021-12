Gianmaria Antinolfi mette un punto con Sophie Codegoni e ritorna tra le braccia di Soleil, le dichiarazioni del gieffino non lasciano spazio a dubbi.

Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni è sempre stato altalenante. In effetti, l’ex tronista di Uomini e Donne non è mai stata sicura nei confronti dell’imprenditore napoletano e ora è proprio lui a mettere un punto a questo “tira e molla” tra i due. Uno strano riavvicinamento a Soleil però fa insospettire il web.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Le dichiarazioni di Gianmaria Antinolfi a Sophie

“Te la do io la risposta con la massima calma: ad un certo punto o scatta o non scatta. Con me non è scattata. A me non piace fare avanti e indietro. Va benissimo, ma proprio perché ho visto che non scatta, già prima della puntata ero pensieroso e pensavo determinate cose. Guarda, ti assicuro, amici come prima. C’abbiamo provato, ma o scatta o non scatta. Io sono a posto con me stesso, sono sereno. Te lo chiedo io.” Queste le parole di Gianmaria Antinolfi a Sophie Codegoni, riportate da Blogtivvu.

Il gieffino continua: “Penso sia inutile insistere. Dormiamo insieme, ci abbracciamo, prima ci baciamo, poi non ci baciamo più, io non voglio scervellarmi per capire le tue motivazioni. Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la faccia e non mi vuoi come vorrei. Ho avuto questi pensieri per troppo tempo nella mia vita. Adesso ho imparato ad amare me stesso, oggi mi amo tanto e metto me al primo posto. Ho dato il 100% e non è scattata non posso farci niente.“

Poi l’imprenditore napoletano si “rifugia” tra le braccia di Soleil e le dichiara: “Non ferirmi più, dobbiamo restare vicini. Sai che possiamo fidarci l’uno dell’altra. Di me potrai fidarti sempre.“

Riproduzione riservata © 2021 - DG