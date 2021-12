Dopo essere stata eliminata da “La Fazenda”, Dayane Mello è rientrata subito in Italia per riabbracciare la figlia Sofia, la sorpresa dell’ex gieffina fa commuovere i fan.

Dayane Mello ha aspettato che la sua piccola Sofia all’uscita di scuola. La modella è tornata dal Brasile dopo aver partecipato a La Fazenda e la prima cosa che ha desiderato fare è riabbracciare la sua bambina. Il video del tenero gesto ha commosso tutti.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Dayane Mello riabbraccia la sua bambina dopo La Fazenda

Per Dayane Mello il percorso nel reality La Fazenda è stato piuttosto pesante per le vicende che l’hanno coinvolta. Lascia presto il Brasile la modella che non vedeva l’ora di rivedere e riabbracciare la sua piccola Sofia. Si è appostata all’uscita della sua scuola con tantissimi palloncini, la sua bambina l’ha vista subito ed è corsa ad abbracciarla dolcemente.

La scena è stata molto toccante per i fan dell’ex gieffina, contenti che sia tornata a casa nella quotidianità e contornata dall’amore di sua figlia e dei suoi cari. In molti in realtà, speravano in un rientro anticipato della Mello dal reality che l’ha vista molestata da un concorrente anche se le dinamiche non sono ancora chiare. Ora la modella appare felice con la sua Bubi (così chiamano Sofia).

Riproduzione riservata © 2021 - DG