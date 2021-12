Tra Soleil Sorge e Alex Belli c’è stato l’ennesimo scontro in giardino ma questa volta ad assistere c’è anche Wendy la madre della gieffina italo-americana.

Dopo un primo chiarimento avvenuto dopo l’abbandono di Alex Belli della Casa, un altro confronto si è consumato nella puntata di ieri al GF Vip 6. I due gieffini si sono incontrati e ad assistere anche la madre della Stasi che era accanto all’attore.

Il duro scontro tra Soleil e Alex Belli

“L’unica cosa che posso dirvi, io voglio molto bene a Soleil, mi dispiace stia male ma ho dovuto fare una scelta”. Con queste parole esordisce Alex Belli, durante il confronto con la Sorge e la madre Wendy. Ad intervenire è proprio quest’ultima che ammonisce l’attore: “E’ una settimana che stai dando tutta la colpa a Soleil“. A questa affermazione il “man game” interviene: “La colpa non c’è, semmai è mia. Io me ne assumo tutte le responsabilità noi abbiamo vissuto una bellissima amicizia, una bellissima storia e io non voglio assolutamente rovinarla per colpa di queste cose“.

Dura la risposta della gieffina che prontamente afferma: “Devi portarmi rispetto tu, ma soprattutto tua moglie. Difendila abbastanza da tenerla a casa e stare a casa con lei, a curare il vostro matrimonio piuttosto che continuare a parlare su Instagram e in giro, e continuare a esaltare ed esasperare tutta questa storia, facendo passare me per altro, che non sono“.

A questo punto, Alex Belli risponde con un avvertimento: “Occhio che qui dentro ci sono dei teatrini che vogliono prendersi gioco di te”. La Stasi però non ci sta e lo saluta in malo modo dicendogli: “Tu i teatrini li conosci bene, vola basso baby, buon Natale”. Ecco il video:

