La new entry Federica Calemme ha già avuto il suo primo scontro, la rivalità è nata proprio con Manila Mazzaro e tra le due non tira una bella aria.

Federica Calemme è entrata da molto poco all’interno della Casa e già ha avuto il primo scontro. La gieffina non è molto in sintonia con Manila Mazzaro per via delle critiche dell’ex Miss Italia sulla gestione e la pulizia all’interno della Casa.

Le dichiarazioni di Federica Calemme

Federica Calemme sta faticando ad ambientarsi nella Casa del GF Vip 6. Una battuta di Manila Mazzaro però non è stata proprio mandata giù dalla new entry. L’ex Miss Italia avrebbe detto: “Adesso Federica ci vuole lasciare“.

Come riportato da Blogtivvu, dopo questa frase, Federica si sfoga con Lulù e Manuel e dichiara: “Ed è già da quando sono arrivata che Manila mi sta rompendo i co****ni. Sono venuta e ‘l’accappatoio e qua, e quello è di là e quell’altro è di qua, Federica qua, Federica là, Federica fai questo, Federica fai quello’ boh…” Mauel Bortuzzo si è limitato ad ascoltare il racconto della gieffina, mentre Lulù è stata molto più affettuosa e comprensiva cercando di consolarla. Come andranno a finire le cose per la nuova arrivata?

