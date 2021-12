Nonostante Britney Spears abbia vinto contro il padre Jamie per ottenere la libertà dalla sua tutela, l’uomo vuole che la figlia paghi comunque le sue spese legali.

Jamie Spears, padre della postar internazionale Britney Spears, ha chiesto alla figlia di continuare a pagare le sue spese legali, nonostante ora la donna non sia più sotto la sua tutela. L’uomo ha, infatti, presentato alcuni documenti in tribunale la scorsa settimana, per far sì che sua figlia continui a pagare le sue spese legali, nonostante sia stata sospesa dalla sua tutela lo scorso settembre.

Nei documenti che Jamie Spears ha presentato è stato scritto: “Il pagamento tempestivo delle spese legali di Jamie è necessario per garantire che il Conservatorship possa essere sciolto in modo rapido ed efficiente per consentire a Britney di prendere il controllo della sua vita come lei e Jamie desiderano”

Insomma, le vicende tra il padre e Britney Spears non sono ancora finite, sembra che la cantante e i suoi avvocati debbano ancora una volta schierarsi per far sì che l’uomo non l’abbia vinta.

Ricordiamo che, Britney Spear ha accusato suo padre di “abuso di conservazione” nella sua testimonianza in tribunale, affermando di essere stata costretta a esibirsi, assumere farmaci e indossare un dispositivo contraccettivo contro la sua volontà. Jamie Spears, dal canto suo, ha sempre sostenuto di aver agito nel migliore interesse di sua figlia dopo il suo crollo pubblico nel 2007.

Intanto, l’avvocato della cantante ha dichiarato: “Il signor Spears ha raccolto molti milioni di dollari da Britney come conservatore, mentre pagava i suoi avvocati milioni in più, tutti dal lavoro di Britney e dai soldi guadagnati duramente”

Finirà mai questa dolorosa epopea per Britney Spears? Vedremo se porterà ancora una volta il padre in tribunale o se, sfinita, accetterà anche quest’ulteriore richiesta.

