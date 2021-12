Con dei bellissimi scatti a tema natalizio, tanti palloncini e coriandoli, l’ex gieffina Mary Falconieri svela il sesso del bambino che avrà dal marito Giuseppe Schiavello.

L’ex gieffina Mary Falconieri ha rivelato il sesso del suo bambino con una serie di teneri scatti su Instagram. La sua casa si è tinta dei colori del primo figlio che accoglierà e riempirà la sua vita e poi svela che in un sogno qualcuno di molto importante per lei lo aveva predetto.

Mary Falconieri e Giuseppe Schiavello avranno una bambina!

Lo annuncia Mary Falconieri con degli scatti che mostrano la casa completamente tinta di rosa tra palloncini e coriandoli. L’ex gieffina e suo marito Giuseppe Schiavello avranno una bambina: “Il nostro mondo si tingerà di rosa. Lo sapete che qualcuno da lassù di molto importante in un sogno aveva predetto tutto? “

La casa è piena di palloncini e coriandoli rosa ma sullo sfondo non manca un bellissimo albero di Natale che rende tutto più bello e a tema. Poi l’ex gieffina lancia la sfida: “Adesso diamo il via alla scelta del nome! Come si chiamerà la nostra baby?“. A breve dunque, la coppia potrebbe rivelare anche il nome della loro prima figlia proprio su Instagram. Ecco le foto:

