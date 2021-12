Durante la puntata di lunedì 20 dicembre, tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini è scoppiata una lite furiosa tanto che l’opinionista esce dallo studio.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha regalato un scontro tra titani. Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini si sono scontrati durante la diretta tanto che l’opinionista è uscita dallo studio, ma cosa è successo? La reazione del conduttore ha fatto scattare la moglie di Bonolis. Il gossip già parla di un’uscita anticipata della Bruganelli dal suo ruolo nel reality.

Cosa è successo tra Sonia e Signorini

Durante la puntata Alfonso Signorini si è rivolto all’opinionista per ricevere un suo “feedbeck” su un argomento. Dopo poco il conduttore toglie in modo brusco la parola a Sonia Bruganelli con queste dichiarazioni, riportate da Blogtivvu: “La parola te l’ho data e te la posso anche togliere, tu non sei qua. Se ti dico parla, parli, se ti dico stop mi lasci parlare.“

Questa reazione fa infuriare l’opinionista che decide di uscire dallo studio per circa un’ora. Da alcune fonti di gossip attendibili come, Giuseppe Candela, sembra che la Bruganelli non volesse rientrare sebbene gli autori cercassero di convincerla.

Una volta rientrata in studio la moglie di Bonolis chiarisce con il conduttore e dichiara: “Adesso mi ridai la parola? No, no… non è tanto che mi hai tolto la parola, è il modo che non è stato molto carino.” Sempre da alcuni specialisti del gossip, Sonia potrebbe lasciare il suo ruolo d’opinionista a gennaio 2022 proprio a causa di questo trattamento, sarà vero?

