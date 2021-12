Chris Noth, il Mr. Big di Sex and The City è stato accusato di violenza sessuale da due donne, le star della serie intervengono sulla vicenda con un comunicato stampa.

Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda), Kristin Davis (Charlotte) hanno risposto delle accuse mosse a Chris Noth tramite un comunicato ufficiale. Le attrici sono venute a conoscenza che il loro collega è stato accusato di violenza sessuale da due donne, e hanno deciso di intervenire sulla vicenda.

Le dichiarazioni delle star di Sex and the City

“Siamo profondamente rattristate di venire a conoscenza delle accuse mosse contro Chris Noth. Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro esperienze dolorose. Sappiamo che deve essere una cosa molto difficile da fare e le elogiamo per questo”.

Il comunicato riportato da Fan Page dunque, sarebbe a favore delle donne. Ovviamente le star non sono entrate nel merito più del dovuto. Intanto Chris Noth si dichiara innocente ed estraneo ai fatti: “Queste storie potrebbero essere di 30 anni fa o 30 giorni fa, ma no significa sempre no, questa è una linea che non ho superato. Gli incontri sono stati consensuali. Non posso sapere per certo perché queste accuse escono adesso, ma una cosa è certa: non ho aggredito queste donne”.

