La giornalista Simona Branchetti prenderà il posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque temporaneamente. Ecco quello che sappiamo.

Novità a Canale 5 per il periodo natalizio:dal 20 dicembre al 14 gennaio, infatti, Simona Branchetti, la giornalista del Tg5 e già conduttrice di “Morning News” la scorsa estate, prenderà il posto di Barbara d’Urso a “Pomeriggio Cinque”.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Il programma prenderà il nome di “Pomeriggio Cinque News”, in sostituzione del classico talk show condotto da Barbara D’Urso ormai da anni su Canale 5. Secondo un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Simona Branchetti ancora è incredula di questo incarico: “Sono ancora frastornata. La notizia mi è capitata tra capo e collo. Mi sento confusa e felice, ma anche un pizzico agitata. Mi inserisco in un contesto di lavoro già avviato, non conosco nessuno e sostituire Barbara è una grossa responsabilità”

Giornalista più che apprezzata, la Branchetti ha lavorato prima a SkyTg24 per poi approdare, nel 2007 al Tg5, dove tutt’ora lavora con professionalità. Ora dovrà trasferirsi da Roma a Cologno Monzese, per poter lavorare ogni giorno sul set di questa nuova trasmissione, ma lei ne è felice: “Anche se fossi rimasta al Tg avrei lavorato. Oltretutto mi trasferirò da Roma agli studi di Cologno Monzese (MI) e sarò più vicina alla mia famiglia, che vive vicino a Forlì. E poiché Natale cade di sabato, quando il talk non va in onda, potrò festeggiare con loro”

Questa notizia arriva come ogni anno, in quanto Pomeriggio Cinque è solito chiudere per le feste. Ma quest’anno tutto questo ha un sapore un po’ diverso, visto che Barbara D’Urso è stata molto ridimensionata negli ultimi mesi da Mediaset. Che ci sia nell’aria aria di cambiamento permanente?

Riproduzione riservata © 2021 - DG