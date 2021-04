Fedez ha fatto una sorpresa al primogenito e ha invitato a casa Lillo travestito da Posaman: la reazione di Leone è virale.

Come in una vera e propria gag comica, quasi fosse nello show LOL – Chi ride è fuori, Lillo si è presentato a casa di Fedez e Chiara Ferragni travestito da Posaman. La sorpresa, ovviamente, era per il piccolo Leone, ma sembra che si sia divertito di più il papà. Non a caso, la reazione del primogenito dei Ferragnez è diventata virale in un lampo.

Fedez invita a casa Posaman: la reazione di Leone

Leone, primo figlio di Fedez e Chiara Ferragni, è un amante dei fumetti proprio come il papà. Questo non è mai stato un mistero, tanto che il rapper condivide spesso su Instagram contenuti che li ritraggono mentre leggono insieme libri di questo tipo. Nelle ultime ore, però, il rapper ha fatto molto, molto di più. Ha invitato a casa il comico Lillo, che è arrivato nella dimora travestito da Posaman. Come se fosse nello show LOL – Chi ride è fuori, in onda su Amazon Prime, l’uomo si è presentato con il suo costume di scena e con la sua solita faccia esilarante.

Fedez aveva già annunciato ai fan che un supereroe avrebbe fatto una sorpresa a Leone, ma nessuno si aspettava di vedere Posaman in carne e ossa. Lillo, in base alle richieste di Leo, ha cambiato posa, ma il pargolo non è apparso molto entusiasta. Federico Lucia, invece, era piegato in due dalle risate.

I video di Leone sono virali

Mentre Fedez rideva, Leone ha continuato a ribadire che a Posaman preferisce il suo adorato Batman. Sembra che niente e nessuno possa fargli cambiare idea. Insomma, nonostante la giovanissima età, il primogenito di casa Ferragnez ha le idee ben chiare.

Lillo, all’anagrafe Pasquale Petrolo, ha fatto di tutto per convincere Leone, ma il piccolo è apparso irremovibile. Nei video, il bimbo gli rivolge spesso le spalle e continua a ripetere: “Batman, no Posaman: Batman“. Il comico, dal canto suo, ha provato ad assomigliare un po’ al supereroe del bambino, ma ogni tentativo è stato vano. Alla fine della fiera, anche Lillo si è arreso: “Niente da fare, preferisce Batman…“.