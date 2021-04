L’account Twitter ufficiale di Ballando con le Stelle condivide un commento molto volgare: Milly Carlucci è infuriata.

Quanti seguono l’account Twitter ufficiale di Ballando con le Stelle sono rimasti molto sorpresi nel vedere un retweet dal contenuto decisamente volgare. Gli screen del commento hanno immediatamente invaso i social, riscuotendo reazioni più o meno esilaranti. Milly Carlucci, resasi conto del fattaccio, è intervenuta a gamba tesa sulla questione gridando allo scandalo.

Ballando con le Stelle e il commento volgare su Twitter

Ballando con le Stelle si sta preparando alla prossima edizione, ma i suoi account social ufficiali continuano ad essere attivi. E’ proprio da uno di questi, precisamente quello di Twitter, che nelle ultime ore è partita una condivisione alquanto bizzarra. Il profilo del programma di Milly Carlucci ha ritwittato un messaggio scritto da un’utente, il cui contenuto non ha nulla a che fare con la danza o con il mondo dello spettacolo, anzi. Si tratta di una donna che, senza troppi giri di parole, confessa che ha una mancanza legata al suo posto di lavoro. Ovviamente, le parole utilizzate sono da censura e non possono essere riportate.

Ai seguaci di Ballando con le Stelle è apparsa una condivisione fuori luogo e gli screenshot del commento hanno iniziato immediatamente a circolare nel mondo virtuale. Qualcuno ha parlato di sabotaggio da parte di un hacker, altri di uno scherzo di pessimo gusto e altri ancora di un errore da parte della produzione dello show danzante. Quest’ultima ipotesi, considerando il contenuto volgare del tweet, sembra quella meno credibile.

Ecco il commento incriminato:

COSA STO VEDENDOOOOOOO pic.twitter.com/4BcDub1gVQ — Raymond West 🏵️🎩 (@WestRaymond3) April 15, 2021

Il commento infuriato di Milly Carlucci

Milly Carlucci, resasi conto della polemica in cui è finito il suo adorato Ballando con le Stelle, ha rotto il silenzio. Sempre via Twitter, la conduttrice ha sottolineato che la produzione del suo show, appena notato l’errore, ha subito provveduto a rimuovere il contenuto volgare.

“Mi è stato segnalato che dall’account Ballando Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso. È un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi“, ha cinguettato Milly.

La Carlucci è giustamente infuriata e promette di indagare per scoprire l’autore del misfatto. Nel frattempo, lo staff di Ballando con le Stelle sta già studiando il cast che prenderà parte allo show del prossimo autunno.

Ecco il post Twitter della conduttrice: