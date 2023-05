Fedez e Lazza hanno fatto il lancio della loro nuova bibita alcolica, Boem, che sarebbe la meno calorica sul mercato.

Dopo che per giorni hanno pubblicato alcuni dettagli in merito alla loro misteriosa collaborazione, i rapper Fedez e Lazza hanno annunciato l’uscita sul mercato di Boem, la loro prima bibita alcolica (con il minor numero di calorie tra quelle presenti sul mercato italiano).

“Dopo un anno di assaggi e brainstorming per creare un prodotto innovativo e fresco, ci siamo.

BOEM è un drink in lattina, leggermente alcolico e con poche calorie, orgogliosamente made in Italy.

Il primo gusto che lanceremo a Giugno è zenzero”, si legge sul post condiviso dai due via social e che è stato bersagliato dalle critiche dei fan.

Fedez e Lazza presentano Boem: cos’è

Fedez e Lazza hanno annunciato di aver collaborato alla realizzazione di una nuova bibita e intanto, sui social, in tantissimi non hanno perso occasione per scagliarsi contro il prodotto e contro il marito di Chiara Ferragni.

“Ogni anno accantona un pseudo amico e collabora con uno nuovo, solo per soldi altro che amicizia”, ha scritto qualcuno tra i commenti al post dei due (facendo riferimento alle liti avute dal rapper con gli amici J-Ax e Luis Sal), o ancora: “Ne avevamo bisogno? No. Investire i propri soldi magari in un’azienda di eccellenza italiana oppure un’azienda in difficoltà. No. Lungimiranza? No. La differenza tra influenzer e imprenditore.”

In molti hanno anche criticato la presenza di alcol nella bibita scrivendo: “Non capisco perché fare una bevanda alcolica quando la maggior parte dei vostri fan sono bambini”. Fedez replicherà alle critiche nei suoi confronti?

