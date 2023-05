Sarebbe presente un nuovo amore nella vita di Claudio Amendola, che ha recentemente detto addio alla moglie Francesca Neri.

Un nuovo amore per Claudio Amendola? Secondo il settimanale Diva e Donna l’attore starebbe frequentando una costumista di nome Giorgia, con cui è stato avvistato in un ristorante romano. Sempre secondo il settimanale i due vivrebbero insieme e la loro storia sarebbe rapidamente diventata importante dopo l’addio dell’attore alla moglie Francesca Neri (il cui annuncio è giunto come un fulmine a ciel sereno solo alcuni mesi fa).

Claudio Amendola: il nuovo amore

Il settimanale Diva e Donna ha fatto sapere che sarebbe presente un nuovo amore nella vita di Claudio Amendola ma, al momento, sulla questione non sono emerse conferme. Secondo il settimanale la sua nuova compagna (di cui non si conosce il cognome) avrebbe 15 anni in meno rispetto a lui, e i due avrebbero iniziato a frequentarsi lo scorso ottobre (quando già avevano iniziato a circolare voci in merito a una sua presunta rottura tra l’attore e Francesca Neri).

Al momento Amendola non ha confermato le voci in merito alla sua presunta e nuova liaison e in tanti non vedono l’ora di sapere se lo farà. Di recente l’attore ha parlato pubblicamente del suo rapporto con Francesca Neri e ha specificato che avrebbe mantenuto con lei uno splendido legame nonostante la separazione.

