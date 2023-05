Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri, ha parlato per la prima volta del suo rapporto con il padre, conosciuto solo in età adulta.

Cristiana Calone è stata riconosciuta da Massimo Ranieri come figlia sua solo in età adulta e lei stessa ha svelato a Chi alcuni retroscena sul suo rapporto con il cantante senza nascondere che, oggi, le sue aspettative nei suoi confronti non sarebbero quelle che ovviamente aveva da bambina.

“Aspettarmi di più da lui? L’aspettativa fa parte di noi, ogni giorno ci aspettiamo che accada qualcosa di bello che ci cambi la vita. La realtà è diversa, le persone non cambiano. Ho accettato mio padre per com’è, non si può cambiare”, ha dichiarato.

Cristiana Calone: la confessione su Massimo Ranieri

Cristiana Calone è la figlia che Massimo Ranieri ha avuto nel 1970 e che però ha riconosciuto solo in età adulta (e che ha presentato al pubblico tv durante una sua trasmissione nel 2007). Oggi i due sono riusciti a costruire un rapporto tutto loro, ma Cristiana ha ammesso di non aspettarsi nulla dal cantante che, del resto, non si è mai occupato di lei come un padre.

“A me dei soldi non me ne è mai fregato niente non ho fatto certo la vita della “figlia di papà”. Ho passato momenti duri, ho fatto di tutto, dalla cameriera alla cubista, alla donne delle pulizia e la segretaria”, ha ammesso a Chi. Oggi Cristiana lavora come cantante e ha ammesso di sognare un giorno di duettare proprio insieme a suo padre.

