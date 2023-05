Chanel Totti ha pubblicato un messaggio che sembra essere un’evidente frecciatina contro un non meglio precisato qualcuno.

Chanel Totti, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha pubblicato sui social quella che sembra essere una chiara frecciatina contro un non meglio precisato qualcuno.

“La privacy è potere. Quello che la gente non sa, non può rovinarlo”, ha scritto nelle sue stories la figlia dei due vip. In tanti si chiedono se il suo messaggio non abbia a che fare con la separazione dei suoi genitori o magari con le recenti critiche che l’hanno investita a causa della festa per il suo 16esimo compleanno.

Chanel Totti: la frecciatina via social

A soli 16 anni Chanel Totti è già sulla bocca di tutti sui social e da mesi la figlia di Ilary Blasi e Chanel Totti continua a suscitare polemiche e commenti a causa delle sue foto. Nelle ultime ore Chanel ha pubblicato un messaggio con cui ha sottolineato l’importanza di difendere la propria privacy e in tanti si chiedono se con esso lei non abbia voluto replicare alle innumerevoli polemiche che ci sono state nei suoi confronti (a causa di una frase sulla sua torta di compleanno) o se invece abbia voluto sottolineare l’importanza di quella che in fondo è stata anche la strategia adottata da sua madre Ilary Blasi dopo l’addio a Francesco Totti.

La conduttrice ha preferito non proferire parola in merito al suo addio all’ex calciatore e neanche sulla sua nuova liaison con Bastian Muller, con cui oggi vive la sua storia d’amore alla luce del sole.

