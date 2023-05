Dopo i rumor che li volevano in crisi, Claudia Motta ha confermato la fine della sua storia d’amore con Simone Rugiati.

Claudia Motta ha rotto il silenzio in merito ai motivi che hanno spinto lei e Simone Rugiati a dirsi addio e ha dichiarato allo Zoo di 105:

“Sì, è uno scoop per lo Zoo, ma credo che si fosse capito”. Da settimane si vocifera che la liaison tra lei e lo chef sia finita a causa di un misterioso terzo incomodo, ma sulla questione non sono emerse conferme.

Simone Rugiati

Claudia Motta e Simone Rugiati: l’addio

La storia d’amore tra Claudia Motta e Simone Rugiati è giunta al capolinea e in queste ore l’ex fidanzata dello chef, ospite allo Zoo di 105, ha rotto per la prima volta il silenzio in merito alla questione. Da settimane circolavano voci in merito a una presunta crisi tra i due e sui social lei aveva scritto: “Ho sentito oceani di parole. Mari di discorsi… Mi sarei accontentata di una pozzanghera di fatti”.

Il suo messaggio aveva lasciato ipotizzare a molti che la storia tra i due fosse vicina al capolinea ma entrambi avevano preferito non proferire parole sull’argomento. Dopo la conferma di Claudia Motta anche Simone Rugiati romperà il silenzio in merito alla questione?

