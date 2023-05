Beatrice Valli è diventata mamma per la quarta volta ed è stata travolta dagli insulti degli haters in merito al suo aspetto fisico.

Beatrice Valli è tornata a svolgere il suo lavono di influencer e, a poche settimane dalla nascita della piccola Matilda, ha sponsorizzato alcuni prodotti mostrando il suo corpo sui social.

Le sue foto sono state prese di mira dagli haters, che le hanno intimato di non fotografarsi in quanto “sarebbe stata troppo grassa”. Beatrice ha preferito non replicare ma più volte in passato ha sottolineato quanto sia importante non vergognarsi per i cambiamenti del corpo dopo la gravidanza ed il parto.

Beatrice Valli: gli insulti dopo il parto

A poche settimane dalla nascita della sua quarta figlia, Beatrice Valli è tornata a mostrarsi sui social e in tanti, tra i fan, l’hanno presa di mira per il suo aspetto fisico. In particolare c’è chi ha consigliato all’influencer di non far fotografare il suo corpo fino a quando non avrà perso i chili presi in gravidanza, ma Beatrice Valli non ha replicato e sembra completamente indifferente a questo genere di commenti.

In passato la moglie di Marco Fantini ha più volte sottolineato di amare il suo corpo nonostante i cambiamenti dovuti alla gravidanza e, ora che anche la piccola Matilda è nata, sembra essere più felice che mai.

