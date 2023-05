Fedez e Chiara Ferragni si sono resi protagonisti dell’ennesimo siparietto ironico sui social, e come sempre non sono mancate le polemiche.

Mentre sui social continua a tenere banco l’uscita della seconda stagione di The Ferragnez, Fedez e Chiara Ferragni continuano a divertire il pubblico social e nelle ultime ore i due si sono mostrati in una sala da bowling dove hanno dato vita ad alcuni doppi sensi.

“Mi tocchi le p…e?”, ha chiesto ironico Fedez a sua moglie, che con malizia lo ha fissato toccando alcune palle da bowling.

Chiara Ferragni – Fedez

Fedez e Chiara Ferragni: il bowling e i doppi sensi

Chiara Ferragni e Fedez continuano a coinvolgere il pubblico social nella loro quotidianità e, nelle ultime ore, la coppia ha divertito i propri fan con alcuni doppi sensi fatti in una sala da bowling. La coppia come sempre non ha mancato di generare anche una valanga di critiche, specie da quando negli ultimi giorni sono state rese disponibili su Prime Video le prime puntate di The Ferragnez 2.

Nella seconda stagione della serie incentrata sulla loro vita i due hanno svelato per la prima volta i retroscena legati alla malattia del rapper e alla presunta crisi che avrebbero vissuto dopo il Festival di Sanremo. In tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari e se in futuro la coppia allargherà ulteriormente la famiglia.

Riproduzione riservata © 2023 - DG