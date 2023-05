Emma Marrone è stata suo malgrado protagonista di due scivoloni durante la sua partecipazione a Le Iene.

Emma Marrone sa bene come far fronte a “il bello della diretta” e infatti, durante la sua partecipazione all’ultima diretta de Le Iene, ha finito per scivolare due volte e si è rialzata sorridente, senza scomporsi. La cantante è stata aiutata a rialzarsi dalla conduttrice Belen Rodriguez, che a sua volta era stata protagonista di un rocambolesco scivolone durante la precedente puntata del programma.

“Emma ci ha regalato due stupende cadute. Visto che sono caduta io la puntata scorsa, mi sembra giusto. L’hai fatto per farmi sentire meglio”, ha detto la showgirl argentina cercando di stemperare, mentre Emma le ha risposto: “Noi, però, sappiamo cadere molto bene e ci sappiamo anche rialzare molto bene”.

Emma Marrone: le cadute a Le Iene

Complice un paio di tacchi forse troppo alto, Emma Marrone ha finito per scivolare due volte durante la sua esibizione a Le Iene e, ad aiutarla, è stata la showgirl Belen Rodriguez.

Le due oggi hanno ottimi rapporti e a conferma di ciò hanno pubblicato una foto in cui sono ritratte insieme sui social. Un tempo le due sono state al centro di un controverso triangolo per via del loro reciproco amore per Stefano De Martino (che lasciò Emma per poi sposare Belen). La questione oggi è acqua passata e anche Stefano è riuscito a stabilire un rapporto d’amicizia con la cantante.

