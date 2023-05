Selvaggia Lucarelli ha confermato che sarà giurata a Ballando e ha svelato cosa ne penserebbe se Barbara d’Urso fosse tra i suoi colleghi.

In un’intervista a Chi Selvaggia Lucarelli ha confermato il suo ritorno a Ballando con le Stelle, e ha anche rotto il silenzio in merito all’ipotesi (ultimamente circolata in rete) di avere Barbara d’Urso tra i suoi colleghi all’interno dello show.

“Ho letto di tutto, ma non avrei nulla in contrario se partecipasse. Credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma sono in alcuni ruoli prestabiliti. Ballando con le Stelle, al contrario di quel che si possa pensare non è una passeggiata. Bisogna fare un grandissimo gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche. Lei sarebbe disposta a fare un passo indietro e scendere a compromessi col suo ego?”, ha affermato.

Barbara D’Urso a Ballando: l’opinione di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha rotto il silenzio in merito all’ipotesi recentemente circolata in rete e riguardante l’eventualità che Barbara D’Urso fosse tra i suoi colleghi giurati a Ballando con le Stelle. La celebre conduttrice Mediaset replicherà alle parole della giornalista?

Nella sua intervista a Chi la Lucarelli ha anche confermato che tornerà nel programma tv di Milly Carlucci e ha specificato che lei e la conduttrice starebbero ultimando gli ultimi dettagli.

